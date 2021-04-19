Фаны Ливерпуля "украсили" ограду Энфилда красноречивыми баннерами, где осудили решение боссов клуба присоединиться к Европейской Суперлиге.

Европейская Суперлига: Перес угрожает ФИФА провести собственный ЧМ-2022

Действующий чемпион Англии стал одним из 12 клубов, которые объявили о создании нового турнира, который вызвал большой резонанс в футбольном сообществе, а также вызвал осуждение со стороны ФИФА.

Напомним, в Европейскую Суперлигу вошли 6 представителей АПЛ (Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм), а также по 3 клуба из Испании (Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид) и Италии (Ювентус, Интер, Милан).

Суперлига официально стартует – ЛЧ и УЕФА под угрозой, новый формат, первые 12 участников и 2 звездных бунтаря