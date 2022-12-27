Итальянская актриса и инфлюэнсер Стефания Маркионна дала обещание для любимых "нерадзурри", информирует Calciomercato.

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29-летняя девушка посетила шоу Tiki Taka, на котором ведущие спровоцировали ее заключить пари. "Раздеться, если Интер выиграет Скудетто? Нет, потому что это уже было в прошлом сезоне. Но если ребята выиграют ЛЧ, то я сделаю это", – заявила Маркионна в прямом эфире.

Напомним, Интер на стадии 1/8 финала встретится с Ливерпулем. Поединки пройдут 16 февраля и 8 марта следующего года.

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