Італійська акторка та інфлюенсер Стефанія Маркіонна дала обіцянку для улюблених "нерадзуррі", повідомляє Calciomercato.

Сексуальна зірка чоловічих журналів стала новою ведучою на ТК Футбол – вона спокусила голкіпера Шахтаря

29-річна дівчина відвідала шоу Tiki Taka, на якому ведучі спровокували її укласти парі. "Роздягнутись, якщо Інтер виграє Скудетто? Ні, бо це вже було минулого сезону. Але якщо хлопці виграють ЛЧ, то я зроблю це", – заявила Маркіонна у прямому ефірі.

Нагадаємо, Інтер на стадії 1/8 фіналу зустрінеться з Ліверпулем. Поєдинки відбудуться 16 лютого та 8 березня наступного року.

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