У поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Арсенал каменя на камені не залишив від Ланса (6:0). Дивіться відео голі в та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Арсенал на Емірейтс взяв переконливий реванш у матчі з Лансом за поразку у 2-му турі (1:2). "Каноніри" відвантажили у ворота французів шість сухих м'ячів і вийшли у плей-офф Ліги чемпіонів. Ще до середини першого тайму гру було вирішено: Хаверц, Жезус, Сака та Мартінеллі декласували суперника, а Едегор забив гол у роздягальню.

Арсенал вперше за 6 років вийшов у плей-офф ЛЧ, знищивши Ланс – "каноніри" забили 6 голів, Зінченко провів хороший тайм

Артета вирішив поберегти Олександра Зінченка і замінив його у перерві, а його підопічні після відпочинку відзначились ще разі, довівши рахунок до непристойного. Як наслідок, цей розгром став найбільшим в історії єврокубків, який влаштувала англійська команда французькій. Навіть поразка від ПСВ в останньому турі залишить Арсенал першим у групі В, а Лансу доведеться виборювати право на Лігу Європи з Севільєю.