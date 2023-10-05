Наставник парижан не угадал со стартовым планом на игру против "сорок". ПСЖ провалился по всем пунктам. Ньюкасл классно давил на соперника, что привело к ряду ошибок французов. Уже на 17 минуте "сороки" открыли счет, а дальше все становилось лишь хуже для ПСЖ. В итоге парижане пропустили еще три мяча. Гол престижа записал в свой актив Люка Эрнандес. Стоит отметить, что впервые парижане пропустили четыре гола на групповой стадии ЛЧ в эпоху Катара.

Ньюкасл разбил ПСЖ в историческом матче Лиги чемпионов – Мбаппе скрылся, неочевидные голеадоры и огненная атмосфера

Ньюкасл возглавляет группу F с четырьмя баллами. ПСЖ имеет три пункта, а на третьей строчке находится Милан с двумя очками. Боруссия Д занимает последнее место.