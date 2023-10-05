Наставник парижан не вгадав зі стартовим планом на гру проти "сорок". ПСЖ провалився по всім пунктам. Ньюкасл класно тиснув на суперника, що призвело до низки помилок французів. Вже на 17 хвилині "сороки" відкрили рахунок, а далі все ставало лише гірше для ПСЖ. У підсумку парижани пропустили ще три м'ячі. Гол престижу записав у свій актив Люка Ернандес. Варто зазначити, що вперше парижани пропустили чотири голи на груповій стадії ЛЧ в епоху Катару.

Ньюкасл розбив ПСЖ в історичному матчі Ліги чемпіонів – Мбаппе зник, неочевидні голеадори і вогняна атмосфера

Ньюкасл очолює групу F з чотирма балами. ПСЖ має три пункти, а на третій сходинці перебуває Мілан з двома очками. Борусія Д посідає останнє місце.