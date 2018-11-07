Исмаили: Шахтер будет играть на победу против Манчестер Сити

Защитник Шахтера Исмаили поделился ожиданиями от матча 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

"Единственный результат, который нас порадует, – это, конечно же, победа. Мы ни от чего не прячемся, немало работали и покажем свою игру. Я понимаю, что будет очень сложно, но сейчас вернулся важнейший элемент нашей команды Тайсон, с ним мы еще сильнее. Если говорить о психологическом натиске, то я на это не смотрю через такую призму. Абсолютно все положительно настроены, мы усердно готовились и завтра на поле продемонстрируем свои лучшие качества.

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Лига чемпионов на виду – весь мир наблюдает за этими матчами. Уверен, что тренер сборной Бразилии также будет смотреть поединок, так как очень много бразильцев в этот момент окажется на поле. Я, как и вся команда, постараюсь отлично сыграть и проявить себя наилучшим образом", – цитирует Исмаили официальный сайт Шахтера.

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