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Исмаили: Шахтер будет играть на победу против Манчестер Сити

07:30 6 Читати українською
Исмаили: Шахтер будет играть на победу против Манчестер Сити
Исмаили / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Исмаили поделился ожиданиями от матча 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

"Единственный результат, который нас порадует, – это, конечно же, победа. Мы ни от чего не прячемся, немало работали и покажем свою игру. Я понимаю, что будет очень сложно, но сейчас вернулся важнейший элемент нашей команды Тайсон, с ним мы еще сильнее. Если говорить о психологическом натиске, то я на это не смотрю через такую призму. Абсолютно все положительно настроены, мы усердно готовились и завтра на поле продемонстрируем свои лучшие качества.

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Лига чемпионов на виду – весь мир наблюдает за этими матчами. Уверен, что тренер сборной Бразилии также будет смотреть поединок, так как очень много бразильцев в этот момент окажется на поле. Я, как и вся команда, постараюсь отлично сыграть и проявить себя наилучшим образом", – цитирует Исмаили официальный сайт Шахтера.

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Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
до матча
20
час
:
28
мин
Шахтер
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