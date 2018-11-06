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Ісмаїлі: Шахтар гратиме на перемогу проти Манчестер Сіті

7 листопада 07:30 4 Читать на русском
Ісмаїлі: Шахтар гратиме на перемогу проти Манчестер Сіті
Ісмаїлі / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Ісмаїлі поділився очікуваннями від матчу 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Єдиний результат, що нас тішитиме, – це, звісно ж, перемога. Ми ні від чого не ховаємось, чимало працювали і покажемо свою гру. Я розумію, що буде дуже складно, однак зараз повернувся надзвичайно важливий елемент нашої команди Тайсон, з ним ми ще сильніші. Якщо говорити щодо психологічного тиску, то я на це не дивлюсь крізь таку призму. Геть усі позитивно налаштовані, ми старанно готувалися й завтра на полі продемонструємо свої найкращі властивості.

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Ліга чемпіонів на видноті – весь світ стежить за цими матчами. Переконаний, що тренер збірної Бразилії також дивитиметься поєдинок, адже дуже багато бразильців цієї миті опиниться на полі. Я, як і вся команда, намагатимусь відмінно зіграти та виявити себе якнайкраще", – цитує Ісмаїлі офіційний сайт Шахтаря.

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Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

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