"Исландцы об УПЛ особо ничего не знают, Шахтер – еще да, иногда Динамо. Если я спрошу у них футболистов этих клубов – они мне почти никого не назовут.

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Могли Мудрика тогда назвать, когда он зажигал в Лиге чемпионов и потом в Челси перешел, а сейчас спрашивают: "Кто там играет в Шахтере? Кого ты можешь выделить? Расскажи".

Здесь, видимо, только АПЛ идеально знают. У нас даже был случай, что во время командной вечеринки одновременно шел матч Интер – Милан и что-то с нетоповыми командами Англии, то приоритет отдавался без сомнений вторым", – сказал Ярошенко в комментарии Tribuna.

Напомним, Константин – воспитанник Шахтера, где и начал профессиональную карьеру футболиста. Играл за Металлист, Арсенал, Черноморец, Мариуполь, Ворсклу, Севастополь, Карпаты, Альянс, российский Урал и финский КПВ. В Троттур, выступающий во втором исландском дивизионе, 37-летний хавбек перешел в мае 2022 года.

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