"Ісландці про УПЛ особливо нічого не знають, Шахтар – ще так, інколи Динамо. Якщо я спитаю у них футболістів цих клубів – вони мені майже нікого не назвуть.

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Могли Мудрика тоді назвати, коли він запалював у Лізі чемпіонів і потім у Челсі перейшов, а зараз запитують: "Хто там грає в Шахтарі? Кого ти можеш виділити? Розкажи".

Тут, мабуть, лише АПЛ ідеально знають. У нас навіть був випадок, що під час командної вечірки одночасно йшов матч Інтер – Мілан та щось з нетоповими командами Англії, то пріоритет надавався без сумнівів другим", – сказав Ярошенко у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Костянтин – вихованець Шахтаря, де й розпочав професіональну кар'єру футболіста. Грав за Металіст, Арсенал, Чорноморець, Маріуполь, Ворсклу, Севастополь, Карпати, Альянс, російський Урал і фінський КПВ. У Троттур, який виступає у другому ісландському дивізіоні, 37-річний хавбек перейшов у травні 2022 року.

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