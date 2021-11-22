Матч Интер – Шахтер стартует 24 ноября в 19:45 по Киеву. Поединок группы D состоится на Джузеппе Меацца, а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. После 5-ти туров ЛЧ "горняки" набрали только одно очко и идут последними в квартете. Интер с 7-ю пунктами на второй позиции. Шахтеру нужна только победа – любой другой результат лишит команду Роберто Де Дзерби шансов даже на Лигу Европы.

Интер – Шахтер: матч рассудит чрезвычайно фартовый для "горняков" арбитр

Интер – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Популярная контора William Hill явным фаворитом поединка считает Интер. На победу "нерадзурри" выставили коэффициент 1.30, а на победу Шахтера дают аж 10.00. Ничья – 5.50. На то, что обе команды забьют гол принимают ставки с коэффициентом 1.85. На то, что отметится один из соперников, предлагают поставить за те же 1.85. Стандартный тотал больше 2,5 оценили в 1.53, а тотал меньше 2,5 – в 2.37.

Специалисты Bwin оценивают шансы оппонентов примерно так же. Успех чемпиона Италии оценен коэффициентом 1.33, а победа "горняков" – 9.25. Ничья – 5.25. Самым вероятным итогом игры считается победа Интера со счетом 2:0 – на такой результат предлагают поставить за 7.75. По мнению букмекера, первыми забьют хозяева. Такую вероятность оценили в 1:31, а вот на то, что счет откроет команда Де Дзерби, принимают ставки с коэффициентом 3:75. В то, что голов не будет, почти не верят – угадав нули на табло, можно умножить выигрыш на 14.5.

Отметим, Шахтер встречался с Интером в групповом турнире ЛЧ 2020/21. Оба матча завершились со счетом 0:0, как и поединок первого круга в Киеве. А вот полуфинал Лиги Европы 2019/20 лучше не вспоминать – "нерадзурри" разбили украинскую команду 5:0. В общей сложности команды сыграли между собой уже 6 матчей – 2 победы Интера и 4 ничьи.

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