Наставник Интера Симоне Индзаги ожидает хорошей игры от своих подопечных в матче за первое место группы D против Реала.

"Это будет важная игра для Интера. И мы, и Реал уже вышли в плей-офф, но это не значит, что мы не хотим выиграть. В первом матче моя команда сыграла очень хорошо, но этого было недостаточно – к сожалению, тогда Интер проиграл. На этот раз придется дать что-то большее.

Бензема – очень важная фигура для Реала, но заменивший его в последней игре Йович забил гол и отдал ассист, поэтому нужно быть осторожными.

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Анчелотти? Его карьера говорит вместо него. Перед первым матчем мы разговаривали с Карло – всегда приятно говорить с ним о футболе. Он хорошо выступает в Ла Лиге и имеет очень хорошее преимущество над вторым местом. Мы говорим о замечательном парне, выигравшем много трофеев.

Раноккия, Дармиан и Корреа не сыграют. У Лаутаро не было проблем на последней тренировке. Оценим его состояние. То же самое касается и Де Врея с Коларовым.

Интер досрочно вышел в плей-офф ЛЧ впервые за 10 лет, но мы все равно хотим провести отличный матч, потому что клуб и болельщики этого заслуживают. Мне повезло, что в моем распоряжении есть отличные профессионалы. Я должен управлять ими лучше, предлагать что-то новое на каждой тренировке, но это легко, потому что все они – настоящие профи.

В Мадриде за всю свою историю Интер выиграл всего один раз, поэтому, конечно, будет тяжело. Зато у нас есть отличная мотивация. Мы здесь, чтобы творить историю", – цитирует Индзаги Corriere dello Sport.

Матч Реал Мадрид – Интер стартует 7 декабря в 22:00. Победа итальянцев подарит им первое место, любой другой результат оставит на вершине мадридцев. В параллельном поединке сыграют Шахтер и Шериф.

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