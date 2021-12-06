Наставник Інтера Сімоне Індзагі очікує хорошої гри від своїх підопічних в матчі за перше місце групи D проти Реала.

"Це буде важлива гра для Інтера. І ми, і Реал вже вийшли в плей-офф, але це не означає, що ми не хочемо виграти. У першому матчі моя команда зіграла дуже добре, але цього було недостатньо – на жаль, тоді Інтер програв. Цього разу доведеться дати щось більше.

Бензема – дуже важлива фігура для Реала, але Йовіч, який замінив його в останній грі, забив гол і віддав асист, тому потрібно бути обережними.

Травма Бензема: Анчелотті повідомив, коли француз може повернутися на поле

Анчелотті? Його кар'єра говорить за нього. Перед першим матчем ми розмовляли з Карло – завжди приємно з ним говорити про футбол. Він добре виступає в Ла Лізі і має дуже хорошу перевагу над другим місцем. Ми говоримо про чудового хлопця, який виграв багато трофеїв.

Раноккія, Дарміан і Корреа не зіграють. У Лаутаро не було проблем на останньому тренуванні. Оцінимо його стан. Це ж стосується і Де Врея з Коларовим.

Інтер достроково вийшов у плей-офф ЛЧ вперше за 10 років, але ми все одно хочемо провести чудовий матч, тому що клуб і вболівальники цього заслуговують. Мені пощастило, що у моєму розпорядженні є чудові професіонали. Я маю керувати ними якнайкраще, пропонувати щось нове на кожному тренуванні, але це легко, тому що всі вони – справжні профі.

У Мадриді за всю свою історію Інтер виграв лише один раз, тому, звісно, буде важко. Зате у нас є відмінна мотивація. Ми тут, щоб творити історію", – цитує Індзагі Corriere dello Sport.

Матч Реал Мадрид – Інтер стартує 7 грудня о 22:00. Перемога італійців подарує їм перше місце, будь-який інший результат залишить на вершині мадридців. У паралельному поєдинку зіграють Шахтар і Шериф.

Неконтрольований Джегол і тіньовий герой Інтера завели болід Індзагі – італійські ЗМІ попрощалися з 10-річним закляттям