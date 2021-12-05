На 17-й минуте поединка 16-го тура против Реал Сосьедада (2:0) Карим Бензема почувствовал дискомфорт и был заменен на Луку Йовича. После матча пресса расспросила Анчелотти о состоянии француза.

Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:2 – видео голов и обзор матча

"У Карима была проблема с подколенным сухожилием, и это немного беспокоило его в игре. Я не думаю, что он будет готов во вторник (против Интера – прим.), но, возможно, он сыграет в воскресенье (с Атлетико – прим.)", – приводит слова Карло Marca .

К слову, 33-летний француз является лучшим бомбардиром команды в сезоне – 17 голов и 8 ассистов в 20 поединках.