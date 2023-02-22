Интер принимает Порту в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на Футбол 24.

Поединок Интер – Порту стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть матч в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO. Сайт Футбол 24 также будет вести свою онлайн-трансляцию встречи на Джузеппе Меацца.

Стартовые составы команд

Интер: Онана – Шкриньяр, Ачерби, Бастони – Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко – Лаутаро Мартинес, Джеко

Запасные: Ханданович, Кордац, Дюмфрис, Гальярдини, де Врей, Госенс, Белланова, Асллани, Д'Амброзио, Карбони, Брозович, Лукаку.

Порту: Диогу Кошта – Жоау Мариу, Пепе де Лима, Маркано, Зайду – Урибе, Груич, Отавио – Пепе Акино, Тареми, Галену

Запасные: Рамуш, Кардозу, Карму, Консейсау, Намасо, Франко, Вендел, Тони Мартинес, Эванилсон, Эустакио, Боржес, Фолья.

Интер – Порту: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов