Інтер приймає Порту в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на Футбол 24.

Поєдинок Інтер – Порту стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися матч в прямому ефірі можна на сервісі MEGOGO. Сайт Футбол 24 також буде вести свою онлайн-трансляцію зустрічі на Джузеппе Меацца.

Стартові склади команд

Інтер: Онана – Шкріньяр, Ачербі, Бастоні – Дарміан, Чалханоглу, Барелла, Мхітарян, Дімарко – Лаутаро Мартінес, Джеко

Запасні: Хандановіч, Кордац, Дюмфріс, Гальярдіні, де Врей, Госенс, Белланова, Асллані, Д'Амброзіо, Карбоні, Брозовіч, Лукаку.

Порту: Діогу Кошта – Жоау Маріу, Пепе де Ліма, Маркано, Зайду – Урібе, Груїч, Отавіо – Пепе Акіно, Таремі, Галену

Запасні: Рамуш, Кардозу, Карму, Консейсау, Намасо, Франко, Вендел, Тоні Мартінес, Еванілсон, Еустакіо, Боржес, Фолья.

Інтер – Порту: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів