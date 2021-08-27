"Лига чемпионов для нас – престижный турнир, мы снова встретимся с мадридским Реалом и донецким Шахтером, как и в прошлом году, еще Шериф, который впервые играет в Лиге чемпионов. Мы с большой скромностью будем готовиться к каждому матчу, чтобы сыграть как можно лучше.

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Реал имеет давние традиции в Лиге чемпионов, это будет нелегко, но, как мы всегда делали, будем бороться изо всех сил. Мы хорошо знаем Роберто Де Дзерби, потому что он очень хорошо поработал с Сассуоло. Сейчас он тренер донецкого Шахтера. Знаем, что его команды очень хорошо играют в футбол, поэтому это будет сложная игра. Шериф дебютирует в ЛЧ – изучим его до мельчайших деталей

В Лиге чемпионов все матчи сложные, нужно внимательно относиться к мелочам. Интер – это команда, которая хочет двигаться вперед. Наша первая цель – преодолеть групповой раунд, в последние два года мы не могли этого сделать. Надеемся, что на этот раз выйдем в плей-офф, и тогда посмотрим, что произойдет", – цитирует Дзанетти официальный сайт Интера.

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