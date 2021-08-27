"Ліга чемпіонів для нас – престижний турнір, ми знову зустрінемося з мадридським Реалом і донецьким Шахтарем, як і торік, ще є Шериф, який вперше грає в Лізі чемпіонів. Ми з великою скромністю будемо готуватися до кожного матчу, щоб зіграти якнайкраще.

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Реал має давні традиції у Лізі чемпіонів, це буде нелегко, але, як ми завжди робили, будемо боротися з усіх сил. Ми добре знаємо Роберто Де Дзербі, тому що він дуже добре попрацював із Сассуоло. Зараз він тренер донецького Шахтаря. Знаємо, що його команди дуже добре грають у футбол, тому це буде складна гра. Шериф дебютує в ЛЧ – вивчимо його до найдрібніших деталей

У Лізі чемпіонів всі матчі складні, потрібно уважно ставитися до дрібниць. Інтер – це команда, яка хоче рухатися вперед. Наша перша мета – подолати груповий раунд, в останні два роки ми не могли цього зробити. Сподіваємося, що на цей раз вийдемо у плей-офф, і тоді подивимося, що станеться", – цитує Дзанетті офіційний сайт Інтера.

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