Интер дома разобрался с австрийцами (2:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Интер хотел играть с позиции силы, однако в дебюте встречи мешали нервы. "Нерадзурри" дважды грубо обрезались и должны были пропускать. Сначала у Зальцбурга прошла шикарная комбинация через центр – удар Глуха парировал вратарь. Затем Шимич вырвался на свидание с Зоммером, но растерялся.

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Интер прибавил, успокоился и открыл счет. Мхитарян отдал хороший разрезной пас в штрафную, Фраттези немного изменил движение мяча, а Алексис реализовал момент на дальней штанге. До конца первого тайма итальянцы контролировали соперника и создавали полумоменты.

Зальцбург попытался перевернуть матч сразу после перерыва. Несколько дальних ударов, еще одна отличная комбинация – и гол. Глух в этот раз использовал свой шанс. Но Интер снова быстро все исправил. Фраттези подставился под фол Гурна-Дуата и заработал пенальти. Чалханоглу легко реализовал 11-метровый.

Молодая австрийская команда не смирилась с поражением и атаковала в поисках своего шанса. Впрочем, ничего не вышло. Интер мог закрывать матч голом Лаутаро, но у Фраттези, который ассистировал Мартинесу, нашли офсайд. Финальный свисток зафиксировал победу Интера, который с 7 очками вышел на первое место группы D. У Зальцбурга три балла и третье место.