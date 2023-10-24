Інтер вдома розібрався з австрійцями (2:1) у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Інтер хотів грати з позиції сили, однак в дебюті зустрічі заважали нерви. "Нерадзуррі" двічі грубо обрізалися та мали пропускати. Спершу в Зальцбурга пройшла шикарна комбінація через центр – удар Глуха парирував воротар. Потім Шіміч вирвався на побачення з Зоммером, але розгубився.

Інтер додав, заспокоївся та відкрив рахунок. Мхітарян віддав гарний розрізний пас у штрафний майданчик, Фраттезі трішки змінив рух м'яча, а Алексіс реалізував момент на дальній стійці. До кінця першого тайму італійці контролювали суперника та створювали напівмоменти.

Зальцбург спробував перевернути матч відразу по перерві. Кілька дальніх ударів, ще одна чудова комбінація – і гол. Глух цього разу використав свій шанс. Але Інтер знову швидко все виправив. Фраттезі підставився під фол Гурна-Дуата і заробив пенальті. Чалханоглу легко реалізував 11-метровий.

Молода австрійська команда не змирилася з поразкою та атакувала в пошуках свого шансу. Втім, нічого не вийшло. Інтер міг закривати матч голом Лаутаро, але в Фраттезі, який асистував Мартінесу, побачили офсайд. Фінальний свисток зафіксував перемогу Інтера, який з 7 очками вийшов на перше місце групи D. У Зальцбурга три бали та третє місце.