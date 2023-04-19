Мир стал на один шаг ближе к первому за 18 лет миланскому дерби в Лиге чемпионов. Причем теперь оно еще и будет иметь статус битвы за финал. Впрочем, для этого Интеру надо пройти Бенфику.

Перед выездом в Лиссабон никто не ставил на "нерадзурри". Подопечные Симоне Индзаги с огромным скрипом прошли Порту в 1/8 финала – все решил поздний гол Лукаку на Джузеппе Меацца. Впрочем, гораздо большее значение имели сейвы Онана и безумный фарт, который особенно помог на Драгау.

В чемпионате команда вообще шла на дно, выиграв всего один матч из последних шести (да и то у Лечче). Миланцы вылетели за пределы топ-4, так что поставить на победу Интера в Лиссабоне мог только максимально преданный фанат. Или тот, кто внимательно следил хотя бы за статистикой – в половине из неудачных поединков "змеи" наиграли на разгром, а у соперников залетали шедевры из ничего.

Впрочем, даже столь "прошаренных" болельщиков футбол Интера на Да Луж удивил. Подопечные Симоне Индзаги стали едва ли не первым коллективом в Европе, которому удалось сдержать суперпрессинг Бенфики. Итальянцы не собирались держать мяч и быстро возвращать его после потерь, однако количество брака под давлением было минимальным.

Интер воспользовался главной уязвимостью "орлов" – отсутствием Энцо Фернандеса, способного и мяч продвигать на топовом уровне, и давать интенсивность без него. Пара Флорентину – Шикинью способна давать баланс в структуре, но для развития позиционной атаки им нужны опускания креативщиков. В поединке против топ-соперника такая тактика страшно бьет по силе Бенфики.

У Рогера Шмидта в атаке все заточено на сыгранность, обмен позициями, широкую вариативность на чужой трети и запутывание кучей вспомогательных рывков. Постоянное выпадение атакующих футболистов из этой модели приводило к потере химии впереди и существенно снижало динамику. Обыгрываться стало труднее, атаки стали длиннее и проще – Интер легко справился с такой версией "орлов".

Гол миланцев на старте второго тайма раскрыл игру. Бенфика перестроилась в схему с более агрессивным центром поля, но нарвалась на грандиозные контратаки. В последние полчаса итальянцы демонстрировали уровень настоящего гранда, легко разбивая прессинг, держа мяч под давлением и разрывая на встречных курсах. Ошарашенная Бенфика почти ничего не создала, а Интер после нескольких хороших атак довел дело до 2:0.

И что теперь? Ожидалось, что проблемы португальцев будут связаны с потерей самого острого фулбека Европы и чемпиона мира в центре защиты – впрочем, фиаско оказалось значительно глубже. Его можно назвать глобальным. Что хуже всего для Бенфики, трудно найти хоть какую-то эффективную тактическую фишку, чтобы разыграть ее в Милане.

Такой серьезный успех не остановил Интер от очередного позора в Серии А. На выходных подопечные Симоне Индзаги сгорели Монце, причем в родных стенах. Проблема для "орлов" заключается в том, что ничего нового данная неудача не сказала. Миланцы в очередной раз профукали потенциальный разгром, нанеся 25 ударов на 2,07 xG и пропустив единственный гол с углового. Не баян, а классика, как говорится.

А вот у команды Рогера Шмидта наметился кризис. До матча с Интером лиссабонцы проиграли Порту, а после ЛЧ "орлы" провалились с Шавишем, причем "всухую". Поражение сильно напоминает провал "нерадзурри" с Монцой, но факт остается фактом. К Бенфике начали подстраиваться даже середняки португальского чемпионата.

Кадровая ситуация

Травмированы: Де Врей, Шкриньяр, Дальбер – Ристич, Дрекслер, Ба

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Интер – Бенфика

Интер: Онана – Д'Амброзио, Ачерби, Бастони – Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Димарко – Лукаку, Лаутаро Мартинес

Бенфика: Влаходимос – Жилберту, А. Силва, Вериссимо, Гримальдо – Флорентину, Шикинью – Мариу, Р. Силва, Аурснес – Рамуш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Фаворитом по очевидным причинам выступает Интер, но не стоит спешить с подготовкой к миланскому дерби в полуфинале. Еще не все решено. Бенфика на Да Луж хоть и выглядела бледной тенью своей осенне-зимней версии, но 3-4 острых момента создала. Сегодня их может быть и больше, учитывая необходимость отыгрываться.

У Рогера Шмидта довольно куражная команда, которая способна завестись. А вот постоянные провалы Интера в Серии А выглядят чрезвычайно тревожно. "Нерадзурри" систематически наносят по 20-30 ударов в ворота соперника с остротой в 2-3 ожидаемых гола – впрочем, они не могут конвертировать их в выигрыш. Да еще и пропускают после мелких ошибок регулярно.

Такой футбол против Бенфики рискует завершиться очень плохо. Учитывая эти факторы, мы не поставим на победу миланцев, но в итоговый проход в полуфинал до сих пор верится. У "орлов" слишком серьезные проблемы, а поражение на Да Луж было слишком масштабным, чтобы ставить на прорыв португальцев. Дерби делла Мадоннина в следующем раунде ЛЧ – быть!

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