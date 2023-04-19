Інтер приймає Бенфіку в матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ 2022/23. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Інтер – Бенфіка стартував о 22:00 за київським часом на стадіоні Джузеппе Меацца у Мілані. Перша гра в Лісабоні завершилася перемогою "нерадзуррі" з рахунком 2:0 (забивали Барелла і Лукаку). Переможець двоматчевого протистояння у півфіналі Ліги чемпіонів протистоятиме Мілану, який вибив Наполі.

Інтер – Бенфіка: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Бенфіка у вирішальний момент сезону почала здавати. "Орли" лідирували у чемпіонаті Португалії з відривом у 10 очок, але після поразок від Порту та Шавеша гандикап скоротився до 4-х пунктів за 6 турів до фінішу. З урахуванням гри проти Інтера в Лісабоні Бенфіка програла три матчі поспіль.

У Інтера в Серії А справи куди гірші. Команда Сімоне Індзагі востаннє вигравала у чемпіонаті ще 5 березня. Ба більше, у 5-ти останніх турах "нерадзуррі" набрали лише одне очко і випали з зони Ліги чемпіонів. Попри це, Інтер після виїзних 2:0 є явним фаворитом на вихід у півфінал.

Онлайн-трансляція гри доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Інтер: Онана – Дарміан, Ачербі, Бастоні – Дюмфріс, Барелла, Брозовіч, Мхітарян, Дімарко – Джеко, Лаутаро Мартінес

Бенфіка: Влаходімос – Жілберту, А. Сілва, Отаменді, Грімальдо – Флорентіну, Шікінью – Р. Сілва, Маріу, Аурснес – Рамуш.