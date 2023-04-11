Інтер підходив до протистояння з Бенфікою із важким тягарем. Підопічні Сімоне Індзагі у дев'яти останніх поєдинках здобули всього одну перемогу – над Лечче – а їхня безвиграшна серія досягла шести матчів. Вихід у чвертьфінал став можливим завдяки вдалому жеребу (команда зустрілася з Порту), фантастичним сейвам Онана та шаленому фарту

Щоправда, значна частина матчів у невдалій серії мала завершуватись розгромом суперників. "Нерадзуррі" теж не щастило, хоча це не скасовувало проблем з реалізацією та обороною. Очікувалось, що значно потужніша Бенфіка у рідних стінах розтрощить італійців.

Інтер отримав кадрову перевагу

Роджер Шмідт, однак, зіткнувся із серйозними кадровими втратами. Йому не міг допомогти основний центрбек Отаменді та правий фулбек Ба. Останній є найгострішим футболістом Європи за показником створеної гостроти на своїй позиції. Їх замінили Морату й Жілберту відповідно, але це не рівноцінна ротація.

Сімоне Індзагі не міг розраховувати на Шкріняра та Чалханоглу. Втрати відчутні, однак Інтеру було ким їх замінити (Бастоні та Мхітаряном). Італійці навіть дозволили собі залишити Лукаку та Госенса в запасі – на вістрі атаки вийшли Джеко та Лаутаро, а правого латераля грав Дюмфріс.

Інтер виявився не таким слабким, як очікувалось

Перший тайм важко назвати нудним. На полі були високі швидкості, а м'яч постійно рухався у напрямку обох воріт. Команди демонстрували хороший рівень футболу, причому Інтер виглядав не гірше. А то і краще.

"Нерадзуррі" після стартового натиску Бенфіки вирівняли хід зустрічі. Гості провели низку непоганих атак – в одній із них Лаутаро та Джеко вилітали 2-в-2. Аргентинець намагався розрізати оборону й вивести Едіна віч-на-віч, однак Морату перехопив останню передачу.

Крім того, у міланців часто проходили діагоналі та закидання від Барелли, а Дімарко одного разу закрутив м'яч з кутового прямо у ворота. Влаходімос парирував.На 25-й же хвилині Ачербі ледь не відзначився шедевром, бахнувши метрів з 30-ти над правою дев'яткою.

Словом, Інтер був живим і небезпечним. Тим не менш, на останній третині поля "змії" виглядали дещо примітивно. Підопічні Сімоне Індзагі до перерви провели всього два удари на 0,1 xG.

Бенфіка розчарувала, але мала забивати до перерви

Команда Роджера Шмідта здорово виглядала на м'ячі. Працювали флангові ромби, активно застосовувалася зміна позицій в атаці, індивідуальні ривки та й інтенсивний пресинг у компактному блоці 4-4-2 нікуди не подівся. Втім, ефективність усіх цих аспектів залишалась низькою.

Португальці провели лишень чотири постріли по воротах. Вони потягнули на 0,19 очікуваних голів, причому в останні 15 хвилин "орли" взагалі перестали бити. Тим не менш, Бенфіка двічі могла відкривати рахунок.

На 17-й хвилині Грімальдо виконав подачу, яку Дімарко скинув прямо на ногу Рафі Сілві. Нападник бахнув метрів з десяти у ближній кут, однак м'яч пройшов поруч зі стійкою! На 20-й же господарі провели затяжну атаку, в завершенні якої Жоау Маріу пробив з правого краю штрафного – повз дальню штангу!

Команди в другому таймі шокували: Інтер у хорошому розумінні, Бенфіка – в поганому

Відпочивати футболісти відправились за нулів на табло. Другий розпочався у тому ж руслі, що і перший – Бенфіка багато працювала на м'ячі, але ефективність дій була майже нульова. Інтер за це жорстоко покарав на 51-й хвилині, відкривши рахунок!

Гол виявився максимально простим. Бастоні виконав подачу з лівого флангу в штрафний, а Барелла в ефектному стрибку переправив м'яч на дальню стійку. 0:1! Між іншим, Ніколу важко назвати габаритним гравцем, однак він змусив Бенфіку відігруватись.

І "орли" ледь не добились свого через п'ять хвилин. Жоау Маріу прострілив у карний майданчик, Грімальдо при спробі замикання не зміг нормально влучити по м'ячу, а Рамуш спробував проштовхнути м'яч з мінімальної відстані. В останню мить "нерадзуррі" винесли сферу.

Весь другий тайм Бенфіка продовжувала працювати другим номером. Команда створювала певну загрозу для оборони, але увійти в карний майданчик ніяк не вдавалося. Підопічні Роджера Шмідта все ж мали кілька напівмоментів, але всі вони були випадковими чи нецікавого характеру. "Орлам" не вдавалося розкатати Інтер.

Як наслідок, за останні 30 хвилин основного часу господарі мали всього одну реальну нагоду відігратись. На 74-й хвилині Рафа Сілва накинув м'яч у штрафний, а Грімальдо пострілом метрів з 14-ти спрямував сферу в праву дев'ятку. Крім того, в компенсований час Рамуша виводили на побачення з Онана, однак голкіпер врятував "нерадзуррі".

Інтер на класі добив Бенфіку

Інтер же у завершальній третині поєдинку став виглядати справжнім грандом Серії А. Бенфіку почали розривати в її сильних аспектах – міланці легко проходили пресинг лісабонців, розтягували компактну схему суперника й самі класно пресингували в центральній зоні. При цьому команда допускала мінімальну кількість помилок.

На 67-й хвилині такий футбол мав завершитись голом Мхітаряна, однак він після проникної передачі пробив прямо у Влаходімоса. На 79-й же Дюмфріс замкнув подачу з правого флангу, змусивши голкіпера виконувати ще один сейв – а після цього VAR втрутився у епізод, помітивши гру рукою з боку Грімальдо. Вона сталася у штрафному.

Інтер заробив пенальті. Лукаку, який вийшов на заміну, впевнено його реалізував, встановивши остаточний рахунок – 2:0! Після цього всі питання щодо переможця були зняті.

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