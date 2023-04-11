Интер снова попал на португальский клуб в плей-офф Лиги чемпионов – и это пока что единственный позитив "нерадзурри" в данном турнире. Вообще, в течение последнего месяца подопечные Симоне Индзаги ужасают своей стремительной деградацией, хотя еще не так давно "змеи" шли на второй позиции в Серии А, нанося первое поражение Наполи и издеваясь над Миланом. Ныне же от той машины не осталось и следа.

Команда с огромным скрипом прошла в 1/8 финала Порту. Домашний поединок еще прошел при более-менее равной игре, в которой феерили оба голкипера – а вот на выезде вице-чемпион Италии только отбивался. Гол Лукаку, забитый в конце первой встречи, решил судьбу противостояния, хотя гораздо большее значение сыграли сейвы Онана.

На внутренней арене Интер идет на дно быстрее, чем Титаник. В последних шести турах миланцы одержали всего одну победу – над Лечче, еще в начале марта. Безвыигрышная серия в Серии А достигла уже четырех матчей, что вылилось в падение аж на пятую позицию в таблице. Кроме этого, "нерадзурри" расписали ничью с Ювентусом в Кубке.

Стоит отметить, что не все поединки Интера были ужасными. Взять хотя бы фиаско в Салерно на выходных – подопечные Симоне Индзаги провели более 25 ударов и наиграли на три ожидаемых гола, а голкипер соперника выполнил 10 сейвов. Тем не менее, команда вела в счете до 90-й минуты, пока у Кандревы при подаче с правого фланга не срезался мяч. Он полетел точно в дальнюю девятку – 1:1.

При поражении от Фиорентины коллектив выдал 3,05 xG. Это не значит, что Интеру просто не везет – тот же Аллегри в Кубке грамотно разобрал Индзаги в тактическом плане. Систематические проблемы с реализацией, пропущенные голы в каждом матче, неоднозначные замены и отсутствие стратегического прогресса нельзя забывать.

Просто к поединку с Бенфикой итальянцы могли подойти с гораздо лучшими результатами и с гораздо большей психологической уверенностью. Несмотря на плохие результаты, Интер остается опасным. "Змеи" точно лучше той версии, которую мы увидели на Драгау, однако для победы в Лиссабоне этого может быть мало.

Слишком уж мощная нынешняя Бенфика. "Орлы" в Лиге чемпионов катком проехались по своим соперникам. Еще в квалификации были уничтожены Мидтьюллан и Динамо, далее португальцы выиграли группу с ПСЖ (расписали две ничьи) и Ювентусом (дважды победили), а затем они разбомбили Брюгге в 1/8 финала – 2:0 на выезде, 5:1 дома.

На внутреннем фронте также все спокойно. Бенфика выдала 12-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, одержав 10 подряд побед – впрочем, на выходных команда потерпела поражение в дерби против Порту. Вряд ли это повлияет на чемпионские амбиции, ведь отрыв составляет 7 очков.

Главная ценность "орлов" заключается не в результатах и даже не в количестве голов, а в уровне футбола. Бенфика славится чрезвычайно интенсивным и компактным прессингом в узкой схеме 4-4-2, создавая колоссальное давление на центральную ось соперника.

В позиционном наступлении лиссабонцы особенно мощны на флангах, где создаются тактические ромбы. "Орлы" на фантастическом уровне способны перегружать зоны, растягивать соперника и создавать пространство вспомогательными рывками.

В 2023 году позиционная атака "орлов" стала ещё более мощной. Если раньше это был четко работающий механизм с шаблонами действий, то ныне футболисты все чаще позволяют себе свободную интерпретацию моментов и пространства. Они активно обмениваются позициями, причем делают это произвольно – прочитать перемещения португальцев при подготовке очень трудно. Это стало возможным благодаря фантастическому кадровому подбору.

Как следствие, в текущем сезоне Бенфика забила уже 115 голов. Больше, чем Манчестер Сити, например – и это показательно. Смотреть на "орлов" как на боевитого середнячка уже нельзя. Команда Роджера Шмидта как по игре, так и по результатам является одной из лучших в Европе.

Лиссабонцы готовы к выходу даже в финал ЛЧ, но для начала надо победить Интер. Именно это противостояние покажет, насколько португальцы готовы к историческому прорыву. Возможно, именно в этом году мы увидим деактивацию проклятия Белы Гутмана?

Кадровая ситуация

Травмированы: Гедеш (под вопросом), Ба, Дрекслер, Ристич – Дальбер, Чалханоглу, Шкриняр

Дисквалифицированы: Отаменди (Бенфика)

Ориентировочные составы на матч Бенфика – Интер

Бенфика: Влаходимос – Жилберту, А. Силва, Вериссимо, Гримальдо – Флорентину, Чикинью – Мариу, Р. Силва, Аурснес – Рамуш

Интер: Онана – Д'Амброзио, Де Врей, Бастони – Дармиан, Барелла, Брозович, Мхитарян, Димарко – Лукаку, Лаутаро Мартинес

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекеры считают Бенфику фаворитом сегодняшнего поединка. Понять конторы можно, однако мы уже говорили об опасности Интера. Миланцы не настолько слабы, как кажется, а у лиссабонцев есть две серьезные потери. Ныне не сыграет основной центрбек Отаменди и правый фулбек Ба – по показателю созданной через пас остроты последний является лучшим футболистом в Европе.

Возможно, эти проблемы заставят Бенфику играть менее агрессивно, чем обычно, хотя команда крута именно в структурном плане – яркие личности не являются первопричиной успехов "орлов". Интер же в тактическом плане адаптировался к потере Чалханоглу и Шкриняра, хотя с ними было бы гораздо лучше.

Тем не менее, в родных стенах Бенфика чрезвычайно сильна. Поражение от Порту на выходных стало первой домашней неудачей лиссабонцев – до этого только ПСЖ и Спортинг смогли отобрать очки на Да Луж. Интер же на выезде в последний раз триумфовал аж 28 января, во встрече с Кремонезе.

Именно поэтому мы считаем, что португальцы как минимум не проиграют. Учитывая же последние результаты миланцев, логичной была бы и победа – слишком уж много "нерадзурри" позволяют аутсайдерам и середнякам у своих ворот. Бенфика сможет покуражиться, поэтому ставим на победу хозяев.

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