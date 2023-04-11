Інтер знову потрапив на португальський клуб у плей-офф Ліги чемпіонів – і це поки що єдиний позитив "нерадзуррі" у цьому турнірі. Взагалі, протягом останнього місяця підопічні Сімоне Індзагі жахають своєю стрімкою деградацією, хоча ще не так давно "змії" йшли на другій позиції у Серії А, завдаючи першої поразки Наполі та знущаючись над Міланом. Нині ж від тієї машини не залишилось і сліду.

Команда з величезним скрипом пройшла в 1/8 фіналу Порту. Домашній поєдинок ще минув за більш-менш рівної гри, у якій феєрили обидва голкіпери. А от на виїзді віце-чемпіон Італії лишень відбивався. Гол Лукаку, забитий наприкінці першої зустрічі, вирішив долю протистояння, хоча значно більше значення відіграли сейви Онана.

На внутрішній арені Інтер йде на дно швидше, ніж Титанік. В останніх шести турах міланці здобули всього одну перемогу – над Лечче, ще на початку березня. Безвиграшна серія у Серії А досягнула вже чотирьох матчів, що вилилось у падіння аж на п'яту позицію в таблиці. Крім цього, "нерадзуррі" розписали нічию з Ювентусом в Кубку.

Варто відзначити, що не всі поєдинки Інтера були жахливими. Взяти хоча б фіаско в Салерно на вихідних – підопічні Сімоне Індзагі провели понад 25 ударів і награли на три очікуваних голи, а голкіпер суперника виконав 10 сейвів. Тим не менш, команда вела у рахунку до 90-ї хвилини, поки у Кандреви при подачі з правого флангу не зрізався м'яч. Він полетів точно в дальню дев'ятку – 1:1.

При поразці від Фіорентини колектив видав 3,05 xG. Це не значить, що Інтеру лишень не щастить – той же Аллегрі у Кубку грамотно розібрав Індзагі в тактичному плані. Систематичні проблеми з реалізацією, пропущені голи в кожному матчі, неоднозначні заміни та відсутність стратегічного прогресу не можна забувати.

Просто до поєдинку з Бенфікою італійці могли підійти з набагато кращими результатами і зі значно більшою психологічною впевненістю. Попри погані результати, Інтер залишається небезпечним. "Змії" точно кращі за ту версію, яку ми побачили на Драгау, однак для перемоги у Лісабоні цього може бути замало.

Занадто вже потужна нинішня Бенфіка. "Орли" у Лізі чемпіонів катком проїхались по своїх суперниках. Ще у кваліфікації були знищені Мітьюлланд та Динамо, далі португальці виграли групу з ПСЖ (розписали дві нічиї) та Ювентусом (двічі перемогли), а потім вони розбомбили Брюгге у 1/8 фіналу – 2:0 на виїзді, 5:1 удома.

На внутрішній арені також все спокійно. Бенфіка видала 12-матчеву безпрограшну серію у національній першості, здобувши 10 поспіль перемог. Втім, на вихідних команда зазнала поразки в дербі проти Порту – навряд чи це якось вплине на чемпіонські амбіції, адже відрив становить 7 очок.

Головна цінність "орлів" полягає не у результатах і навіть не у кількості голів, а в рівні футболу. Бенфіка славиться надзвичайно інтенсивним і компактним пресингом у вузькій схемі 4-4-2, створюючи колосальний тиск на центральну вісь суперника.

В позиційному наступі лісабонці особливо потужні на флангах, де створюються тактичні ромби. "Орли" на фантастичному рівні здатні перевантажувати зони, розтягувати суперника й створювати простір допоміжними ривками.

У 2023 році позиційна атака "орлів" стала ще більш потужною. Якщо раніше це був чітко працюючий механізм із шаблонами дій, то нині футболісти все частіше дозволяють собі вільну інтерпретацію моментів і простору. Вони активно обмінюються позиціями, причому роблять це довільно – прочитати переміщення португальців при підготовці дуже важко. Це стало можливим завдяки фантастичному кадровому підбору.

Як наслідок, у поточному сезоні Бенфіка забила вже 115 голів. Це більше, ніж у Манчестер Сіті, наприклад – і це показово. Дивитись на "орлів" як на бойовитого середнячка вже не можна. Команда Роджера Шмідта як за грою, так і за результатами є однією із найкращих у Європи.

Лісабонці готові до виходу навіть у фінал ЛЧ, але для початку треба перемогти Інтер. Саме це протистояння покаже, наскільки португальці готові до історичного прориву. Можливо, саме в цьому році ми побачимо деактивацію прокляття Бели Гутмана?

Кадрова ситуація

Травмовані: Гедеш (під питанням), Ба, Дрекслер, Рістіч – Дальбер, Чалханоглу, Шкріняр

Дискваліфіковані: Отаменді (Бенфіка)

Орієнтовні склади на матч Бенфіка – Інтер

Бенфіка: Влаходімос – Жілберту, А. Сілва, Веріссімо, Грімальдо – Флорентіну, Чікінью – Маріу, Р. Сілва, Аурснес – Рамуш

Інтер: Онана – Д'Амброзіо, Де Врей, Бастоні – Дарміан, Барелла, Брозовіч, Мхітарян, Дімарко – Лукаку, Лаутаро Мартінес

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекери вважають Бенфіку фаворитом сьогоднішнього поєдинку. Зрозуміти контори можна, однак ми вже говорили про небезпеку Інтера. Міланці не настільки слабкі, як здається, а у лісабонців є дві серйозні втрати. Нині не зіграє основний центрбек Отаменді та правий фулбек Ба – за показником створеної через пас гостроти останній є найкращим футболістом у Європі.

Можливо, ці проблеми змусять Бенфіку грати менш агресивно, ніж зазвичай, хоча команда крута саме в структурному плані – яскраві особистості не є першопричиною успіхів "орлів". Інтер же в тактичному плані адаптувався до втрати Чалханоглу й Шкріняра, хоча з ними було б значно краще.

Тим не менш, у рідних стінах Бенфіка надзвичайно потужна. Поразка від Порту на вихідних стала першою домашньою невдачею лісабонців – до цього ж лишень ПСЖ та Спортінг змогли відібрати очки на Да Луж. Інтер же на виїзді востаннє тріумфував аж 28 січня, в зустрічі з Кремонезе.

Саме тому ми вважаємо, що португальці як мінімум не програють. Враховуючи ж останні результати міланців, логічною була б і перемога – занадто вже багато "нерадзуррі" дозволяють аутсайдерам і середнякам біля власних воріт. Бенфіка зможе покуражитись, тож ставимо на звитягу господарів.

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