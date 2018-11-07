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Інтер – Барселона – 1:1 – відео голів та огляд матчу

08:54 483 Читать на русском
Інтер – Барселона – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Інтер – Барселона – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Інтер вдома зіграв внічию з Барселоною у 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19. Дивіться відео голів та огляд матчу Інтер – Барселона.

Найцікавіші події в цьому матчі відбулися наприкінці ігрового часу. Малком вивів каталонців вперед на 83-й хвилині. Однак всього через 4 хвилини Мауро Ікарді врятував Інтер від поразки.

Ліга чемпіонів: Барселона втратила перемогу над Інтером, проте першою вийшла у плей-офф турніру

Барселона з 10-ма пунктами лідирує у своїй групі, Інтер, попри поразку, залишився на другій позиції ( 7 очок). Тоттенхем завдяки перемозі над ПСВ збільшив свій очковий доробок до 4 балів та посідає 3 місце. Аутсайдер групи – ПСВ, у активі якого 1 пункт.

Ліга чемпіонів, група B, 4-й тур

Інтер – Барселона – 1:1

Голи: Ікарді, 87 – Малком, 83

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга чемпіонів4 турСан-Сіро (Мілан)

Інтер - Барселона: Вівторок 06 листопада 2018

Інтер
Матч завершено
1 : 1
Барселона
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