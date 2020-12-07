Интер – Шахтер: Видаль пропустил тренировку перед матчем с "горняками"
18:56 - Читати українською
Полузащитник Интера Артуро Видаль рискует пропустить последний матч группового этапа Лиги чемпионов 2020/21 против Шахтера.
Чилиец не смог принять участие в командном тренировке в подготовке к решающему матчу против Шахтера в Лиге чемпионов, сообщает Sky Sport Italia.
Интер рискует потерять Видаля на матч Лиги чемпионов против Шахтера
Напомним, что Видаль получил мышечное повреждение в матче против Болоньи в чемпионате Италии, а его выход на поле во встрече с "горняками" под большим риском.
Добавим, что Видаль провел 14 матчей в текущем сезоне, отличился 2 результативными передачами.
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