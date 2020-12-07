Чилиец не смог принять участие в командном тренировке в подготовке к решающему матчу против Шахтера в Лиге чемпионов, сообщает Sky Sport Italia.

Интер рискует потерять Видаля на матч Лиги чемпионов против Шахтера

Напомним, что Видаль получил мышечное повреждение в матче против Болоньи в чемпионате Италии, а его выход на поле во встрече с "горняками" под большим риском.

Добавим, что Видаль провел 14 матчей в текущем сезоне, отличился 2 результативными передачами.

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