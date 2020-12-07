Інтер – Шахтар: Відаль пропустив тренування перед матчем з "гірниками"
18:53 - Читать на русском
Півзахисник Інтера Артуро Відаль ризикує пропустити останній матч групового етапу Ліги чемпіонів 2020/21 проти Шахтаря.
Чилієць не зміг взяти участь у командному тренуванні у підготовці до вирішального матчу проти Шахтаря у Лізі чемпіонів, повідомляє Sky Sport Italia.
Інтер ризикує втратити Відаля на матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря
Нагадаємо, що Відаль зазнав м'язового пошкодження у матчі проти Болоньї в чемпіонаті Італії, а його вихід на поле у зустрічі з "гірниками" під великим ризиком.
Додамо, що Відаль провів 14 матчів у поточному сезоні, відзначився 2 результативними передачами.
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