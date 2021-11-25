Союз европейских ассоциаций сразу после поединка 5-го тура ЛЧ между Интером и Шахтером выбрал MVP.

Эдин Джеко отметился двумя голами в воротах "горняков", за что заслуженно получил звание лучшего игрока поединка.

Джеко похвалил одного игрока Шахтера по мотивам победного поединка

Дубль форварда обеспечил "нерадзурри" весенние выступления в еврокубках и похоронил все шансы Шахтера хотя бы на Лигу Европы, ведь Шериф стал для них недосягаемым перед последним туром группового этапа ЛЧ.

В текущем сезоне в Интере Джеко получил вторую молодость: 18 матчей во всех турнирах, десять голов и три результативных передачи.