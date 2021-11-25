Интер – Шахтер: УЕФА определил лучшего игрока матча Лиги чемпионов
00:45 - Читати українською
Союз европейских ассоциаций сразу после поединка 5-го тура ЛЧ между Интером и Шахтером выбрал MVP.
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Эдин Джеко отметился двумя голами в воротах "горняков", за что заслуженно получил звание лучшего игрока поединка.
Джеко похвалил одного игрока Шахтера по мотивам победного поединка
Дубль форварда обеспечил "нерадзурри" весенние выступления в еврокубках и похоронил все шансы Шахтера хотя бы на Лигу Европы, ведь Шериф стал для них недосягаемым перед последним туром группового этапа ЛЧ.
В текущем сезоне в Интере Джеко получил вторую молодость: 18 матчей во всех турнирах, десять голов и три результативных передачи.
Интер эффектно выбил Шахтер из еврокубков благодаря дублю Джеко – в прощании с ЛЧ лучшими были украинцы
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