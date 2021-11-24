Джеко похвалил одного игрока Шахтера по мотивам победного поединка
Форвард Интера Эдин Джеко лаконично подвел итог противостояния с Шахтером (2:0) в Лиге чемпионов.
"Интер подписал меня забивать голы, и я пытаюсь внести свой вклад. В первом тайме мы допустили много ошибок, но их вратарь (Трубин – прим.) тоже был хорош. Нам нужно было сохранять терпение и не пропустить. А потом во втором тайме нам наконец-то удалось забить дважды.
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Мы заработали три сверхважных очка. В первом тайме мяч просто не шел в ворота, но и после перерыва показалось, что нам сглазили – из-за отмененных голов. В конце концов мы достигли своего. Во время перерыва тренер сказал нам продолжать так же, потому что команда играла отлично.
Подача Перишича во время второго гола? Она – половина взятия ворот. Поэтому я сразу же подошел к нему, чтобы поблагодарить. Это было просто идеально", – цитирует Джеко официальный сайт УЕФА.
Добавим, что "нерадзурри" победой над Шахтером обеспечили себе евровесну, дончане остались с ничем, ведь Шериф стал недосягаемым для них перед последним туром.
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