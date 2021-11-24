"Интер подписал меня забивать голы, и я пытаюсь внести свой вклад. В первом тайме мы допустили много ошибок, но их вратарь (Трубин – прим.) тоже был хорош. Нам нужно было сохранять терпение и не пропустить. А потом во втором тайме нам наконец-то удалось забить дважды.

Интер – Шахтер – 2:0 – видео голов и обзор матча

Мы заработали три сверхважных очка. В первом тайме мяч просто не шел в ворота, но и после перерыва показалось, что нам сглазили – из-за отмененных голов. В конце концов мы достигли своего. Во время перерыва тренер сказал нам продолжать так же, потому что команда играла отлично.

Подача Перишича во время второго гола? Она – половина взятия ворот. Поэтому я сразу же подошел к нему, чтобы поблагодарить. Это было просто идеально", – цитирует Джеко официальный сайт УЕФА .

Добавим, что "нерадзурри" победой над Шахтером обеспечили себе евровесну, дончане остались с ничем, ведь Шериф стал недосягаемым для них перед последним туром.