Союз європейських асоціацій одразу після поєдинку 5-го туру ЛЧ між Інтером і Шахтарем обрав MVP.

Едін Джеко відзначився двома голами у воротах "гірників", за що заслужено здобув звання найкращого гравця поєдинку.

Джеко похвалив одного гравця Шахтаря за мотивами переможного двобою

Дубль форварда забезпечив "нерадзуррі" весняні виступи у єврокубках та поховав усі шанси Шахтаря бодай на Лігу Європи, адже Шериф став недосяжним для них перед останнім туром групового етапу ЛЧ.

У поточному сезоні в Інтері Джеко отримав другу молодість: 18 матчів у всіх турнірах, десять голів та три результативні передачі.

Інтер ефектно вибив Шахтар з єврокубків завдяки дублю Джеко – у прощанні з ЛЧ найкращими були українці