Інтер – Шахтар: УЄФА визначив найкращого гравця матчу Ліги чемпіонів
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Союз європейських асоціацій одразу після поєдинку 5-го туру ЛЧ між Інтером і Шахтарем обрав MVP.
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Едін Джеко відзначився двома голами у воротах "гірників", за що заслужено здобув звання найкращого гравця поєдинку.
Джеко похвалив одного гравця Шахтаря за мотивами переможного двобою
Дубль форварда забезпечив "нерадзуррі" весняні виступи у єврокубках та поховав усі шанси Шахтаря бодай на Лігу Європи, адже Шериф став недосяжним для них перед останнім туром групового етапу ЛЧ.
У поточному сезоні в Інтері Джеко отримав другу молодість: 18 матчів у всіх турнірах, десять голів та три результативні передачі.
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