Чилиец получил травму бедра в лагере национальной команды и пропустит не менее 15 дней. Соответственно, 32-летний Алексис Санчес не сыграет против Шахтера, Наполи, Венеции и Специи, сообщает Sky Sport Italia.

В сезоне 2021/22 нападающий сыграл 10 поединков, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. К слову, это не первая потеря "нерадзурри" на поединок против вице-чемпиона Украины – раньше из-за проблем с бедром выбыл Стефан де Врей.

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Матч Интер – Шахтер состоится 24 ноября в Милане. Начало в 19:45 по Киеву. Только победа оставит команде Роберто Де Дзерби шансы на евровесну – любой другой результат будет означать завершение евросезона "горняков" после 6 тура ЛЧ. По итогам 4-х матчей "горняки" имеют только 1 очко – у Шерифа 6, у Интера 7, а Реал набрал 9 баллов.

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