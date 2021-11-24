На поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского Интера донецкий Шахтер вышел без ряда игроков основной обоймы.

Исмаили, Алан Патрик и Судаков получили микротравмы, сообщает официальный YouTube-канал "горняков".

Интер – Шахтер: онлайн-трансляция матча ЛЧ

Тренер Шахтера по методологии Микеле Кавалли не раскрыл характер повреждений. Однако специалист заверил, что трио исполнителей в скором времени вернется в общую группу. Потерю Исмаили и Патрик накануне анонсировал наставник донетчан Роберто Де Дзерби. Судаков же пропустил матч Премьер-лиги против Руха (2:0).

Напомним, что Шахтеру для продолжения борьбы за евровесну нужно лишь побеждать на Джузеппе Меацца. После первой половины противостояния с "нерадзурри" счет равный – 0:0.

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