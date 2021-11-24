На поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти міланського Інтера донецький Шахтар вийшов без низки гравців основної обойми.

Ісмаїлі, Алан Патрік і Судаков зазнали мікротравм, повідомляє офіційний YouTube-канал "гірників".

Інтер – Шахтар: онлайн-трансляція матчу ЛЧ

Тренер Шахтаря з методології Мікеле Каваллі не розкрив характер ушкоджень. Однак, фахівець запевнив, що тріо виконавців незабаром повернеться до загальної групи. Втрату Ісмаїлі та Патрік напередодні анонсував керманич донеччан Роберто Де Дзербі. Натомість Судаков пропустив матч Прем'єр-ліги проти Руха (2:0).

Нагадаємо, що Шахтаря для продовження боротьби за євровесну потрібно лише перемагати на Джузеппе Меацца. Після першої половини протистояння з "нерадзуррі" рахунок рівний – 0:0.

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