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Интер – Барселона: миланцы еще до игры установили рекорд итальянского футбола

13:22 141 Читати українською
Интер – Барселона: миланцы еще до игры установили рекорд итальянского футбола
Матч Интер – Барселона уже установил рекорд / фото ФК Интер

Поединок 4 тура группового турнира Лиги чемпионов Интер – Барселона вызвал невероятный ажиотаж в Милане. Миланский клуб только на билетах на матч заработал рекордную сумму в истории итальянского футбола.

Интер уже заработал на реализации билетов на поединок 4 тура ЛЧ 2018/19 против Барселоны 5,8 млн евро. Это рекордная сумма в истории итальянского футбола, сообщает официальный Twitter миланского клуба.

Роналдо, Фигу, Ибрагимович, Коутиньо, Икарди и еще 11 игроков, которые на протяжении карьеры играли за Интер и Барселону

На матч Интер – Барселона уже продано более 73 тысяч билетов. До этого рекордной суммой, полученной за реализацию пропусков на матч могла похвастаться Рома. На матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2017/18 против Ливерпуля римляне продали билетов на сумму 5,2 млн евро. Что касается Интера, то предыдущим рекордом "нерадзурри" был показатель в 5,2 млн евро (матч против Ювентуса, апрель 2018 года).

Матч Интер – Барселона начнется сегодня в 22:00. После 3 туров каталонцы лидируют в группе B (9 очков), Интер с 6 пунктами на 2 позиции.

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Интер - Барселона: Вторник 06 ноября 2018

Интер
до матча
5
час
:
32
мин
Барселона
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