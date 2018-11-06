Интер – Барселона: миланцы еще до игры установили рекорд итальянского футбола

Поединок 4 тура группового турнира Лиги чемпионов Интер – Барселона вызвал невероятный ажиотаж в Милане. Миланский клуб только на билетах на матч заработал рекордную сумму в истории итальянского футбола.

Интер уже заработал на реализации билетов на поединок 4 тура ЛЧ 2018/19 против Барселоны 5,8 млн евро. Это рекордная сумма в истории итальянского футбола, сообщает официальный Twitter миланского клуба.

Роналдо, Фигу, Ибрагимович, Коутиньо, Икарди и еще 11 игроков, которые на протяжении карьеры играли за Интер и Барселону

На матч Интер – Барселона уже продано более 73 тысяч билетов. До этого рекордной суммой, полученной за реализацию пропусков на матч могла похвастаться Рома. На матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2017/18 против Ливерпуля римляне продали билетов на сумму 5,2 млн евро. Что касается Интера, то предыдущим рекордом "нерадзурри" был показатель в 5,2 млн евро (матч против Ювентуса, апрель 2018 года).

Матч Интер – Барселона начнется сегодня в 22:00. После 3 туров каталонцы лидируют в группе B (9 очков), Интер с 6 пунктами на 2 позиции.

Реал проти кризи, Мессі веде на Інтер, Буффон та Погба повертаються: п'ять найкрутіших матчів 4-го туру Ліги чемпіонів