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Роналдо, Фигу, Ибрагимович, Коутиньо, Икарди и еще 11 игроков, которые на протяжении карьеры играли за Интер и Барселону

12:17 133 Читати українською
Роналдо, Фигу, Ибрагимович, Коутиньо, Икарди и еще 11 игроков, которые на протяжении карьеры играли за Интер и Барселону
Роналдо в футболках обоих грандов / коллаж Mundo Deportivo

Накануне поединка между миланским Интером и испанской Барселоной в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов вспоминаем игроков, которые оставили след в истории обоих коллективов.

Миклош Сегеди

Интер (1947-49) – 17 матчей, 3 гола

Барселона (1950-52) – 34 матча, 2 гола

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Луис Суарес

Барселона (1955-61) – 122 матча, 61 гол

Интер (1961-70) – 256 матчей, 42 гола

Луиш Фигу

Барселона (1995-2000) – 172 матча, 30 голов

Интер (2005-09) – 105 матчей, 9 голов

Роналдо

Барселона (1996-97) – 37 матчей, 34 мяча

Интер (1997-2002) – 68 матчей, 49 мячей

Тьягу Мотта

Барселона (2001-07) – 96 матчей, 6 мячей

Интер (2009-12) – 55 матчей, 11 мячей

Франческо Коко

Барселона (2001-02) – 23 матча, 1 гол

Интер (2002-07) – 26 матчей

Рикарду Куарежма

Барселона (2003-04) – 22 матча, 1 гол

Интер (2008-10) – 24 матча, 1 гол

Эдгар Давидс

Барселона (2004) – 18 матчей, 1 гол

Интер (2004-05) – 14 матчей

Самюэль Это'О

Барселона (2004-09) – 145 матчей, 108 мячей

Интер (2009-11) – 67 матчей, 33 мяча

Златан Ибрагимович

Интер (2006-09) – 88 матчей, 57 мячей

Барселона (2009-11) – 29 матчей, 16 мячей

Максвелл

Интер (2006-09) – 70 матчей, 1 гол

Барселона (2009-12) – 57 матчей, 1 гол

Мартин Монтойя

Барселона (2011-16) – 45 матчей, 1 гол

Интер (2015-16) – 3 матча

Рафинья Алькантара

Барселона (2011- ) – 52 матча, 8 мячей

Интер (2018) – 17 матчей, 2 мяча

Мауро Икарди

Барселона (2008-11, кантера)

Интер (2013- ) – 167 матчей, 106 мячей

Бальде Кейта

Барселона (2004-11, кантера)

Интер (2018- ) – 9 матчей

Филиппе Коутиньо

Интер (2008-13) – 28 матчей, 3 мяча

Барселона (2018- ) – 29 матчей, 12 мячей

Бонус: Эленио Эррера (тренер)

Барселона (1958-60, 1979-81) – 2 чемпионства, 2 Кубка Испании, 2 Кубка ярмарок

Интер (1960-68, 1973-74) – 3 чемпионства, 2 Кубка европейских чемпионов, 2 Межконтинентального кубка

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Интер - Барселона: Вторник 06 ноября 2018

Интер
до матча
5
час
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Барселона
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