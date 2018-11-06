Роналдо, Фигу, Ибрагимович, Коутиньо, Икарди и еще 11 игроков, которые на протяжении карьеры играли за Интер и Барселону

Накануне поединка между миланским Интером и испанской Барселоной в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов вспоминаем игроков, которые оставили след в истории обоих коллективов.
Миклош Сегеди
Интер (1947-49) – 17 матчей, 3 гола
Барселона (1950-52) – 34 матча, 2 гола
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Луис Суарес
Барселона (1955-61) – 122 матча, 61 гол
Интер (1961-70) – 256 матчей, 42 гола
Луиш Фигу
Барселона (1995-2000) – 172 матча, 30 голов
Интер (2005-09) – 105 матчей, 9 голов
Роналдо
Барселона (1996-97) – 37 матчей, 34 мяча
Интер (1997-2002) – 68 матчей, 49 мячей
Тьягу Мотта
Барселона (2001-07) – 96 матчей, 6 мячей
Интер (2009-12) – 55 матчей, 11 мячей
Франческо Коко
Барселона (2001-02) – 23 матча, 1 гол
Интер (2002-07) – 26 матчей
Рикарду Куарежма
Барселона (2003-04) – 22 матча, 1 гол
Интер (2008-10) – 24 матча, 1 гол
Эдгар Давидс
Барселона (2004) – 18 матчей, 1 гол
Интер (2004-05) – 14 матчей
Самюэль Это'О
Барселона (2004-09) – 145 матчей, 108 мячей
Интер (2009-11) – 67 матчей, 33 мяча
Златан Ибрагимович
Интер (2006-09) – 88 матчей, 57 мячей
Барселона (2009-11) – 29 матчей, 16 мячей
Максвелл
Интер (2006-09) – 70 матчей, 1 гол
Барселона (2009-12) – 57 матчей, 1 гол
Мартин Монтойя
Барселона (2011-16) – 45 матчей, 1 гол
Интер (2015-16) – 3 матча
Рафинья Алькантара
Барселона (2011- ) – 52 матча, 8 мячей
Интер (2018) – 17 матчей, 2 мяча
Мауро Икарди
Барселона (2008-11, кантера)
Интер (2013- ) – 167 матчей, 106 мячей
Бальде Кейта
Барселона (2004-11, кантера)
Интер (2018- ) – 9 матчей
Филиппе Коутиньо
Интер (2008-13) – 28 матчей, 3 мяча
Барселона (2018- ) – 29 матчей, 12 мячей
Бонус: Эленио Эррера (тренер)
Барселона (1958-60, 1979-81) – 2 чемпионства, 2 Кубка Испании, 2 Кубка ярмарок
Интер (1960-68, 1973-74) – 3 чемпионства, 2 Кубка европейских чемпионов, 2 Межконтинентального кубка
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