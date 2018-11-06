Інтер – Барселона: міланці ще до гри встановили рекорд італійського футболу

Поєдинок 4 туру групового турніру Ліги чемпіонів Інтер – Барселона викликав неймовірний ажіотаж у Мілані. Міланський клуб лише на квитках на матч заробив рекордну суму в історії італійського футболу.

Інтер вже заробив на реалізації квитків на поєдинок 4 туру ЛЧ 2018/19 проти Барселони 5,8 млн євро. Це рекордна сума в історії італійського футболу, повідомляє офіційний Twitter міланського клубу.

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На матч Інтер – Барселона вже продано більше 73 тисяч квитків. До цього рекордною сумою, отриманою за реалізацію перепусток на матч, могла похвалитись Рома. На матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2017/18 проти Ліверпуля римляни продали квитків на суму 5,2 млн євро. Що стосується Інтера, то попереднім рекордом "нерадзуррі" був показник у 5,2 млн євро (матч проти Ювентуса, квітень 2018 року).

Матч Інтер – Барселона розпочнеться сьогодні о 22:00. Після 3 турів каталонці лідирують у групі B (9 очок), Інтер з 6 пунктами на 2 позиції.

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