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Інтер – Барселона: міланці ще до гри встановили рекорд італійського футболу

13:22 124 Читать на русском
Інтер – Барселона: міланці ще до гри встановили рекорд італійського футболу
Матч Інтер – Барселона вже встановив рекорд / фото: ФК Інтер

Поєдинок 4 туру групового турніру Ліги чемпіонів Інтер – Барселона викликав неймовірний ажіотаж у Мілані. Міланський клуб лише на квитках на матч заробив рекордну суму в історії італійського футболу.

Інтер вже заробив на реалізації квитків на поєдинок 4 туру ЛЧ 2018/19 проти Барселони 5,8 млн євро. Це рекордна сума в історії італійського футболу, повідомляє офіційний Twitter міланського клубу.

Роналдо, Фігу, Ібрагімовіч, Коутінью, Ікарді та ще 11 гравців, які впродовж кар'єри грали за Інтер і Барселону

На матч Інтер – Барселона вже продано більше 73 тисяч квитків. До цього рекордною сумою, отриманою за реалізацію перепусток на матч, могла похвалитись Рома. На матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2017/18 проти Ліверпуля римляни продали квитків на суму 5,2 млн євро. Що стосується Інтера, то попереднім рекордом "нерадзуррі" був показник у 5,2 млн євро (матч проти Ювентуса, квітень 2018 року).

Матч Інтер – Барселона розпочнеться сьогодні о 22:00. Після 3 турів каталонці лідирують у групі B (9 очок), Інтер з 6 пунктами на 2 позиції.

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Ліга чемпіонів4 турСан-Сіро (Мілан)

Інтер - Барселона: Вівторок 06 листопада 2018

Інтер
до матчу
8
год
:
9
хв
Барселона
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Теги
Ліга чемпіонів Головне Інтер Інтер Барселона Барселона Рекорди квитки на футбол футбольні фанати Інтер - Барселона
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