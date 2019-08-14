toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - БРЮГГЕ ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

Instat назвал лучшего игрока Динамо в ответном матче Лиги чемпионов против Брюгге

09:45 211 Читати українською
Instat назвал лучшего игрока Динамо в ответном матче Лиги чемпионов против Брюгге
Динамо – Брюгге / Фото официального сайта Динамо

Известный футбольный ресурс подвел итоги выступлений игроков в киевском матче.

5’ Виталий Буяльский
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Симон Дели 38’
Перси Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоис Опенда 90+6’
5’ Виталий Буяльский
38’ Симон Дели
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
84’ Перси Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоис Опенда

Лучшим игроком Динамо по версии Instat стал Виталий Миколенко.

Динамо впервые в своей истории трижды подряд не сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов

Левый защитник киевлян получил 328 баллов по индексу эффективности действий. За 90 минут, проведенных на поле, игрок сборной Украины выполнил 71 ТТД с браком в 17%. В активе Миколенко две фланговые передачи, одна из которых стала голевой, 60% выигранных единоборств и 14 отборов, перехватов и подборов. Вторым по эффективности игроком вице-чемпионов Украины стал хавбек Владимир Шепелев, который отметился голом в отчетной встрече.

Напомним, Динамо сыграло вничью 3:3 и покинуло текущий розыгрыш Лиги чемпионов.

Динамо – Брюгге: браво за душевную игру, шок от провалов, убийственные замены – 6 голов и 2 удаления на прощание с ЛЧ

blog_ava
Милан стремится подписать звезду Реала – ПСЖ может поспособствовать громкому трансферу
07:30
422
Теги
Лига чемпионов Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Брюгге Виталий Миколенко Виталий Миколенко Владимир Шепелев Владимир Шепелев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
58
мин
Ливерпуль
22:00
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук