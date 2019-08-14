Instat назвал лучшего игрока Динамо в ответном матче Лиги чемпионов против Брюгге

Известный футбольный ресурс подвел итоги выступлений игроков в киевском матче.

Лучшим игроком Динамо по версии Instat стал Виталий Миколенко.

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Левый защитник киевлян получил 328 баллов по индексу эффективности действий. За 90 минут, проведенных на поле, игрок сборной Украины выполнил 71 ТТД с браком в 17%. В активе Миколенко две фланговые передачи, одна из которых стала голевой, 60% выигранных единоборств и 14 отборов, перехватов и подборов. Вторым по эффективности игроком вице-чемпионов Украины стал хавбек Владимир Шепелев, который отметился голом в отчетной встрече.

Напомним, Динамо сыграло вничью 3:3 и покинуло текущий розыгрыш Лиги чемпионов.

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