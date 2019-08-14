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Instat назвав найкращого гравця Динамо у матчі-відповіді Ліги чемпіонів проти Брюгге

09:45 1220 Читать на русском
Instat назвав найкращого гравця Динамо у матчі-відповіді Ліги чемпіонів проти Брюгге
Динамо – Брюгге / Фото офіційного сайту Динамо

Відомий футбольний ресурс підбив підсумки виступів гравців у київському матчі.

5’ Віталій Буяльський
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Сімон Делі 38’
Персі Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоїс Опенда 90+6’
5’ Віталій Буяльський
38’ Сімон Делі
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
84’ Персі Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоїс Опенда

Найкращим гравцем Динамо за версією Instat став Віталій Миколенко.

Динамо вперше в своїй історії тричі поспіль не зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів

Лівий захисник киян отримав 328 балів за індексом ефективності дій. За 90 хвилин, проведених на полі, гравець збірної України виконав 71 ТТД з браком в 17%. В активі Миколенка дві флангові передачі, одна з яких стала гольовою, 60% виграних єдиноборств і 14 відборів, перехоплень і підбирань. Другим за ефективністю гравцем віце-чемпіонів України став хавбек Володимир Шепелєв, який відзначився голом у звітній зустрічі.

Нагадаємо, Динамо зіграло внічию 3:3 і покинуло поточний розіграш Ліги чемпіонів.

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Ліга чемпіонів Динамо - Брюгге Динамо Динамо Віталій Миколенко Віталій Миколенко Володимир Шепелєв Володимир Шепелєв
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