Инс назвал виновника поражения Манчестер Юнайтед от ПСЖ

Экс-капитан Манчестер Юнайтед и сборной Англии Пол Инс резко прошелся по хавбеку манкунианцев Полю Погба после поражения от ПСЖ (0:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Погба сильно подвел в матче с ПСЖ. Он только снова завоевал любовь фанатов, но вместо того, чтобы сыграть как футболист топового уровня, он ужасно поступил.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ – 0:2 – видео голов и обзор матча

Знаю, что Погба так выступил из-за недовольства игрой. Но стоит отдать должное Маркиньосу, он отлично выполнил свою работу.

Думаю, тренеры других команд сделают выводы, как можно исключить из игры Погба. Теперь он еще и пропустит ответный матч, это глупое поведение. Поль был настоящим лидером в команде Сульшера, его отсутствие в ответном матче разочаровывает", – цитирует Инса The Daily Mail.

Напомним, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – ПСЖ Погба досрочно покинул поле, получив две желтые карточки.

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