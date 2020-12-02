"Иногда ругались на поле": Ребров объяснил отличие от Шевченко
Наставник Ференцвароша Сергей Ребров вспомнил времена выступлений с Андреем Шевченко в составе Динамо.
"Не могу сказать, что было совсем легко. Конечно, иногда ругались на поле, но вне поля мы всегда были хорошими друзьями. Много времени проводили вместе, в компаниях. Наверное, из-за этого мы понимали хорошо друг друга и хорошо взаимодействовали на поле.
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Я немножко другого плана нападающий. Я даже больше любил ассистировать. Конечно, я любил забивать мячи, каждый игрок любит забивать мячи. Но я огромное удовольствие получал от голевых передач, опасных передач. Мне это приносило иногда еще больше удовольствия, чем забитый мяч.
У меня не было такой сумасшедшей скорости, как у Андрея, за счет этой скорости он имел преимущество перед защитниками. Не думаю, что Андрею не хотелось отдавать передачи или он не получал от этого удовольствие. Просто, наверное, это больше выходило у меня. Андрей мог больше взять на себя инициативу, обыграть. Я больше пытался думать на поле и создать лучшую ситуацию для своих партнеров", – цитирует Реброва официальный сайт УЕФА.
Заметим, подопечных Реброва сегодня, 2 декабря, ожидает экзамен против Барселоны. Ференцварош вместе с Динамо потерял шансы на выход из группы ЛЧ, но коллективы будут бороться за плей-офф Лиги Европы.
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