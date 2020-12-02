"Не можу сказати, що було зовсім легко. Звичайно, іноді ми лаялися на полі, але поза полем ми завжди були добрими друзями. Багато часу проводили разом, у компаніях. Напевне, через це ми розуміли добре один одного і добре взаємодіяли на полі.

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Я трішки іншого плану нападник. Я навіть більше любив асистувати. Звичайно, я любив забивати м'ячі, кожен гравець любить забивати голи. Але я величезне задоволення отримував від гольових передач, небезпечних передач. Мені це приносило іноді ще більше задоволення, ніж гол.

У мене не було такої шаленої швидкості, як у Андрія, за рахунок цієї швидкості він мав перевагу над захисниками. Не думаю, що Андрію не хотілося віддавати передачі, чи він не отримував від цього задоволення. Просто, напевне, це більше виходило у мене. Андрій міг більше взяти на себе ініціативу, обіграти. Я більше намагався думати на полі і створити кращу ситуацію для своїх партнерів", – цитує Реброва офіційний сайт УЄФА.

Зауважимо, на підопічних Реброва сьогодні, 2 грудня, очікує екзамен проти Барселони. Ференцварош разом з Динамо втратив шанси на вихід з групи ЛЧ, але колективи боротимуться за плей-офф Ліги Європи.

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