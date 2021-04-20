"В ФИФА мы можем только категорически не принимать создание Суперлиги, которая является закрытым магазином, уходом от существующих институтов. В нашей позиции сомневаться не приходится – полная поддержка УЕФА.

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Есть много вещей, которые можно выбросить ради краткосрочной финансовой выгоды. Людям нужно очень хорошо подумать. Им нужно думать о своих акционерах и болельщиках, которые внесли свой вклад в создание того, чем является сегодня европейский футбол.

Моя и наша задача – защищать европейскую спортивную модель, клубные соревнования, национальные сборные. Если они выбирают свой собственный путь, они должны жить своим выбором. Они либо внутри, либо снаружи. Они не могут быть наполовину закрытыми или открытыми", – приводит слова Инфантино Football Italia.

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