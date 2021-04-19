Европейской Суперлиге – быть, но конфликт между организаторами турнира и УЕФА только набирает обороты и рискует превратиться в настоящую войну.

Двенадцать топ-клубов официально объявили о старте нового турнира – Европейской Суперлиги, в которую вошли 6 представителей АПЛ (Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, Ман Юнайтед, Арсенал, Тоттенхэм), а также по 3 клуба из Испании (Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид) и Италии (Ювентус, Интер, Милан). Соревнования планируют начать уже в текущем году, что потрясло футбольную Европу.

Суперлига официально стартует – ЛЧ и УЕФА под угрозой, новый формат, первые 12 участников и 2 звездных бунтаря

Решение создать Суперлигу прогнозируемо вызвало возмущение в УЕФА и у всей футбольной общественности – против турнира восстали даже непримиримые соперники (в частности, фанаты тех же Манчестер Юнайтед и Ливерпуля). Особенно недоволен был глава футбольной Европы – Александр Чеферин, который беспощадно раскритиковал клубы-инициаторы нововведения. Словенец не особо подбирал слов в адрес руководителей европейских грандов, которые, по сути, бросили вызов всему футбольному миру. Интересно, что буквально на следующий день после объявления о создании Суперлиги Европейский футбольный союз утвердил реформу Лиги чемпионов и других еврокубков.

Горячие цитаты президента УЕФА свидетельствуют, что война в европейском футболе только начинается, а впереди будут санкции и ряд судебных исков.

"Все футболисты, которые примут участие в Европейской Суперлиге, будут отстранены от матчей своих национальных сборных и не смогут выступать на чемпионатах мира и Европы. Не могу сказать, когда именно это произойдет, но мы работаем с юристами, чтобы ввести эти санкции как можно скорее", – (если ФИФА и УЕФА все же решатся на такой шаг, то Украина рискует потерять Андрея Лунина и Александра Зинченко, ведь Манчестер Сити и Реал вошли в число основателей Суперлиги – прим. "Футбол 24").

"Суперлига – это только бизнес. Там не будут думать о развитии футбола. Их не интересует игра и счет на табло, интересуют только деньги. У УЕФА другие ценности, поэтому мы не собираемся это позволять".

"Мы подготовили обновленную Лигу чемпионов – современную и привлекательную. Каждая команда, которая квалифицируется туда, получит шанс на победу в турнире".

"Лига чемпионов будет привлекательной даже без этих 12-ти клубов – пока не хочу называть их "грязной дюжиной". В Европе есть немало хороших команд. Это не проблема. ЛЧ продолжит свое существование".

"Андреа Аньелли? Я никогда не видел человека, который так много врал. Он больше всех меня подвел и разочаровал. Еще в субботу он уверял меня, что Суперлига – это только слухи. Обещал перезвонить через час и выключил телефон. Я такого в своей жизни еще не видел".

"Инициаторы создания Суперлиги – Перес и Аньелли. Они могли бы поговорить с нами перед тем, как делать официальное заявление. Это элементарная жадность и эгоизм, ничего больше. Я понимаю, что их клубы серьезно пострадали от пандемии, но идея Суперлиги зародилась значительно раньше, чем COVID. Мы были готовы им помочь ".

"Я искренне благодарен клубам из Германии и Франции, которые противостояли этому соблазну. К счастью, коррупция поглотила не всех".

"Турниры под эгидой УЕФА открыты – все четко понимают, как туда попасть. В этой Суперлиге ничего не ясно. Эти соревнования просто нельзя сравнивать. Я встречусь с представителями Еврокомиссии. Но их мнение очевидно – они никогда не поддержат любой закрытый футбол".

"Я не собираюсь уделять большое внимание каким-то пресс-релизам фантомной организации. Давайте сначала посмотрим, что они сделают".

"Мы не общались с так называемой Суперлигой. Они лишь прислали в УЕФА документ с пометкой "Срочно". Он подписан неизвестно кем. Наверное, суперперсона".

"На мой взгляд, эта идея – циничный плевок лицо всем ценителям футбола".

"Футбол – для болельщиков, а не для владельцев бог знает откуда. И не для прибыли. Будет большой шаг для футбола и общества, если какой-то клуб выйдет и скажет:" Мы допустили ошибку, мы уважаем болельщиков". Не понимаю, как можно видеть , что все ваши болельщики протестуют – а вам все равно".

"Наверное, мы были слишком наивными и не подозревали, что рядом с нами есть змеи. Теперь все обо всем узнали".

"Я ни в коем случае не хочу сказать, что для этих клубов нет пути назад. Но они выбрали неправильный образ действий. Я не хочу, чтобы нас уговаривали принять их обратно, но хочу, чтобы нас уважали".

"С одной стороны, меня разозлила эта ситуация. Однако в то же время я доволен. Теперь все знают, кто есть кто".

"Это жадный проект, который мог бы убить футбол навсегда. Мог бы, но этого не произойдет".

"Нас поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие. Я благодарен всем, кто поддержал УЕФА и футбол в целом. Мы не позволим никому украсть футбол".

Маліновський опустив Юве, перший трофей Кумана з Барсою, гуру Тухель і переполох у Баварії – огляд вікенду