"У ФІФА ми можемо тільки категорично не схвалювати створення Суперліги, яка є закритим магазином, відходом від існуючих інститутів. У нашій позиції сумніватися не доводиться – повна підтримка УЄФА.

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Є багато речей, які можна викинути заради короткострокової фінансової вигоди. Людям потрібно дуже добре подумати. Їм потрібно думати про своїх акціонерів і вболівальників, які зробили свій внесок у створення того, чим є сьогодні європейський футбол.

Моє і наше завдання – захищати європейську спортивну модель, клубні змагання, національні збірні. Якщо вони вибирають свій власний шлях, вони повинні жити своїм вибором. Вони або всередині, або зовні. Вони не можуть бути наполовину закритими чи відкритими", – наводить слова Інфантіно Football Italia.

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі