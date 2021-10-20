"Мы сыграли так, как и должны были сыграть. Шериф добился побед в первых двух турах и прилетел сюда окрыленным ими.

Первая неудача Вернидуба в видеообзоре матча Интер – Шериф – 3:1

Матч выдался сложным, но мы создали действительно много моментов: трижды попали в каркас ворот, еще трижды забили, а сколько кроме этого промахивались...

Многое нам еще предстоит улучшить, но мы провели замечательную игру. Несколько ошибок допустили, пропуская острые контрвыпады Шерифа, в котором собрался отличный состав. Наблюдать за игрой этой команды действительно интересно", – цитирует Индзаги официальный сайт УЕФА.

Напомним, Интер на своем поле одолел Шериф со счетом 3:1 и с четырьмя очками занимает в турнирной таблице группы D третье место. Лидирует в квартете команда Вернидуба с 6-ю пунктами.

Интер нанес Шерифу первое поражение: Вернидуб сохранил лицо, а его команда снова с бомбическим голом