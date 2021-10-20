"Ми зіграли так, як і повинні були зіграти. Шериф домігся перемог у перших двох турах і прилетів сюди окриленим ними.

Перша невдача Вернидуба у відеоогляді матчу Інтер – Шериф – 3:1

Матч видався складним, але ми створили дійсно багато моментів: тричі влучили у каркас воріт, ще тричі забили, а скільки крім цього промахувалися...

Багато що нам ще належить покращити, але ми провели чудову гру. Кількох помилок припустилися, пропускаючи гострі контрвипади Шерифа, у якому зібрався відмінний склад. Спостерігати за грою цієї команди дійсно цікаво", – цитує Індзагі офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Інтер на власному полі здолав Шериф з рахунком 3:1 і з чотирма очками посідає у турнірній таблиці групи D третю сходинку. Лідирує у квартеті команда Вернидуба з 6-ма пунктами.

Інтер завдав Шерифу першої поразки: Вернидуб зберіг обличчя, а його команда знову з бомбезним голом