Миланцы имели кучу моментов до перерыва и закономерно вышли вперед на 34-й минуте. Эдин Джеко идеально поймал мяч после подачи углового и маленького рикошета.

Интер нанес Шерифу первое поражение: Вернидуб сохранил лицо, а его команда снова с бомбическим голом

Во второй половине Шериф отыгрался усилиями Себастьена Тилля. Ранее хавбек отметился победным шедевром в ворота Реала, а теперь прекрасно исполнил штрафной удар с 25 метров. К сожалению, в этом матче команда Вернидуба не удержала и ничью. Видаль и де Врей отгрузили Шерифу по голу, нанеся молдаванам первое поражение в текущем розыгрыше ЛЧ.