Первая неудача Вернидуба в видеообзоре матча Интер – Шериф – 3:1
06:30 - Читати українською
Интер одолел Шериф Юрия Вернидуба в 3-м туре ЛЧ 2021/22. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
завершено
35’ Эдин Джеко
58’ Артуро Видаль
67’ Стефан де Врей
Себастьен Тилль 52’
35’ Эдин Джеко
52’ Себастьен Тилль
58’ Артуро Видаль
67’ Стефан де Врей
Миланцы имели кучу моментов до перерыва и закономерно вышли вперед на 34-й минуте. Эдин Джеко идеально поймал мяч после подачи углового и маленького рикошета.
Интер нанес Шерифу первое поражение: Вернидуб сохранил лицо, а его команда снова с бомбическим голом
Во второй половине Шериф отыгрался усилиями Себастьена Тилля. Ранее хавбек отметился победным шедевром в ворота Реала, а теперь прекрасно исполнил штрафной удар с 25 метров. К сожалению, в этом матче команда Вернидуба не удержала и ничью. Видаль и де Врей отгрузили Шерифу по голу, нанеся молдаванам первое поражение в текущем розыгрыше ЛЧ.
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