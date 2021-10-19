Интер начал игру осторожно, не торопясь в атаку. Шериф воспользовался пассивностью хозяев, и отрезок с 4 по 7 минуту провел у ворот Хандановича. Угловой, два заблокированные удары, а также потерянный шанс Кастаньеды. Капитан молдаван оказался на убойной позиции, но замешкался с ударом – его успели накрыть.

На 15 минуте Интер впервые поймал гостей быстрой контратакой, которую разогнал Джеко. Босниец вывел Дюмфриса фактически на рандеву, но тот на долю секунды отпустил от себя мяч. Через 2 минуты уже Эдин оказался перед голкипером Шерифа, но также не сумел его переиграть. Миланцы полностью проснулись и устроили мини-штурм. Запомнились удары Димарко, Бареллы, Дюмфриса – каждый раз мяч обходил створ.

Между тем счет мог открыть Шериф. На 29 минуте команда Вернидуба поймала хозяев на ошибке, но выстрел Коловоса снова заблокировали. В конце концов, забил Интер. Сначала Челядник достал мяч с девятки после штрафного удара в исполнении Димарко, переведя его на угловой. Подача корнера – и Джеко, находясь в центре штрафной зоны, в касание снял паутинку с той самой девятки – 1:0.

До перерыва забить могли обе команды. Челядник справился с обводным ударом Перишича, а Ханданович парировал единственное попадание в створ своих ворот от Кристиано.

Впервые в групповом турнире ЛЧ Шерифу приходилось отыгрываться, поэтому было очень интересно, как отреагирует команда Вернидуба. Отреагировала замечательно. Сразу после выхода из раздевалки Бруно мощно приложился по центру ворот – Ханданович не подвел. Но легионер гостей не думал останавливаться, он активно шел вперед и брал игру на себя. На 53 минуте Бруно спровоцировал Димарко на фол – желтая карточка для итальянца и опасный штрафной. А Себастьен Тилль творит очередной шедевр, закрутив мяч под самую штангу – 1:1.

Интер принял вызов. На 56 минуте Шериф спасла штанга после попытки Перишича. Но почти тут же гости потеряли мяч вблизи своих владений, Джеко нашел пасом Видаля, а тот пробил в ближний угол – 2:1. Пока Шериф приходил в себя от нокдауна, хозяева сделали серьезную заявочку на нокаут. Очередная подача углового, Дюмфрис удобно сбрасывает мяч головой в центр, а там Де Врей с лета заставляет Челядника капитулировать в третий раз – 3:1.

Игра была сделана. Шерифу не хватило сил, чтобы броситься в атаку, а Интер не горел большим желанием доводить счет до разгромного. Правда, на 83 минуте Перишич и Лаутаро совместно соорудили удар в перекладину ворот гостей.

После 3-х туров в группе D двоевластие – Шериф и Реал набрали по 6 очков. Интер с 4-мя пунктами идет третьим. Безнадежно последний с единственным баллом Шахтер.

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