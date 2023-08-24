Лига чемпионов, плей-офф квалификации. Первые матчи

Мольде – Галатасарай – 2:3

Голы: Эллингсен, 8, Хауген, 56 – Оливейра, 25, Икарди, 29, Мидтше, 90+4

Брага – Панатинаикос – 2:1

Голы: Руис, 51, Джало, 73 – Мансини, 90+5

Маккаби Хайфа – Янг Бойз – 0:0

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Наполненный звездами Галатасарай встретил серьезное сопротивление Мольде. Норвежский чемпион мощно начал домашний матч и открыл счет – Эллингсен выиграл воздух после подачи углового.

К середине первого тайма Галатасарай страдал, но затем с долей везения перехватил инициативу. Оливейра выровнял ситуация прямым ударом со штрафного благодаря рикошету от стенки.

Далее на авансцену вышел Икард. Аргентинец сначала сам забил красивый гол, а затем создал супермомент для Мертенса (мяч пролетел мимо ворот). Галатасарай забил еще раз, однако точный удар Акгюна нивелировал VAR – в начале атаки судьи зафиксировали фол. Турки претендовали на пенальти, но VAR снова был на стороне Мольде.

После перерыва хозяева вернули себе мяч и задушили Галатасарай. Давление на ворота Муслеры еще раз дало результат, когда Хауген классно положил корпус и неотразимо пробил.

Мольде очень круто выглядел и то и дело заходил в чужую штрафную. Кнудтзон и Хауген постоянно обострялись с флангов, Брюнхильдсен выходил на ударные позиции. Мяч летал по линии турецких ворот, но не пересекал ее.

Галатасарай со скамейки запасных усилили Тете, Демирбай и Мидтше. Последний решил судьбу поединка в пользу чемпионов Турции. В компенсированное время Икарди вывел нападающего на пустые ворота, а норвежец прибил земляков. Мольде наиграл на победу, а получил поражение.

Панатинаикос, выбивший СК Днепр-1 и Марсель, уехал в гости в Брагу. Команды выдали насыщенный ровный матч. Брага лучше воспользовалась своими возможностями и одержала победу. Первый гол забил питомец Барселоны Абель Руис – после прохода Брумы и элегантного паса Орты.

Греки могли рассчитывать на ничью, если бы лучше завершали атаки. В первом тайме хороший момент упустил Паласиос, а во втором – Шпорар не попал в пустые ворота. Брага закрепила преимущество благодаря быстрому вбрасыванию аута и точному удару Джало.

В конце встречи Панатинаикос не воспользовался подарком голкипера, однако в компенсированное время все же отквитал один мяч усилиями Мансини.

Янг Бойз и Маккаби Хайфа обошлись без голов. Ничья перед домашней игрой делает швейцарцев фаворитом на выход в групповой раунд Лиги чемпионов. Ответные матчи состоятся 29 августа.